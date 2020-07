M. Benchamach : L’accord de Skhirat offre une base pour la réconciliation nationale libyenne globale

lundi, 27 juillet, 2020 à 18:37

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach a indiqué, lundi à Rabat, que l’accord de Skhirat constitue une base pour instaurer une réconciliation nationale libyenne globale.

Lors d’entretiens avec le président du Haut conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri, en visite au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau, le président de la Chambre des conseillers a rappelé la position constante du Maroc concernant la question libyenne et sa disposition continue à soutenir une solution politique consensuelle pour sortir de la crise, en accueillant un dialogue responsable et constructif entre les parties, sous l’égide de l’ONU.

Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, M. Benchamach a souligné l’importance de l’accord de Skhirat, qui offre une base et un référentiel pour le dialogue politique et l’instauration des fondements d’une réconciliation nationale libyenne globale.

De son côté, M. Al Mechri a mis en avant le rôle que joue le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, “pour préparer les conditions appropriées à la réconciliation et l’entente nationales entre les frères libyens”, rappelant le climat positif qui a marqué les consultations de Skhirat.

Il a également indiqué que sa visite de travail dans le Royaume s’inscrit dans les efforts visant à renforcer et actualiser l’accord politique émanant des consultations de Skhirat, à la lumière des défis de la phase actuelle.

Selon la même source, les deux responsables ont souligné, au terme de ces entretiens, l’importance de la coopération entre les deux institutions, se disant fin prêts à amorcer le programme de coopération, dont les grandes lignes ont été élaborées précédemment.

Ils ont aussi fait part de leur volonté commune de raffermir les relations d’amitié et de coopération entre les deux institutions, en intensifiant les contacts, l’échange d’expériences et d’expertises ainsi qu’en consolidant les liens de coordination des positions au sein des forums régionaux et internationaux.