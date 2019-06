Le Maroc et l’UE upgradent leur partenariat : Pari perdu pour les adversaires du Royaume

jeudi, 27 juin, 2019 à 14:02

Par Adil Zaari Jabiri

Bruxelles – En portant son choix stratégique sur le Royaume pour établir «Le Partenariat euro-marocain de prospérité partagée», une nouvelle étape statutaire et un canevas inédit dans son voisinage, l’Union européenne (UE) a franchi un pallier supplémentaire dans sa relation avec le Maroc.

Fruit d’efforts soutenus et d’une mobilisation de tous les instants, portée par la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI d’une diplomatie agissante et avant-gardiste, il s’agit d’un nouveau cadre de partenariat d’égal à égal, qui sort l’UE de son carcan de pourvoyeur de soutien financier ou de donneur de leçons pour devenir un véritable catalyseur de synergies communes en vue de faire face aux enjeux du monde contemporain et répondre aux attentes mutuelles.

Inscrit dans une dynamique multilatérale globale, ce nouveau cadre statutaire est un hymne au partage de valeurs communes et constitue le couronnement d’un travail soutenu qui a installé la relation maroco-européenne dans la sérénité et la durabilité.

Pour nombreux observateurs à Bruxelles, il s’agit d’une aube nouvelle pour cette relation, qui a su transcender les difficultés à telle enseigne que l’on serait tenté de dire que la parenthèse de 2015 a été, à quelque chose malheur est bon, presque nécessaire pour repartir sur des bases saines.

Pari perdu pour les adversaires du Royaume : Ceux qui rêvaient de mettre en difficulté le partenariat euro-marocain ont la preuve concrète aujourd’hui que le Maroc, uni derrière son Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fort de la légitimité de ses droits et résolument engagé dans la dynamique de développement à nulle autre pareille, construit son avenir en toute confiance, assume ses responsabilité et avance d’un pas sûr.

Il fait également sienne la cause de développement de ses frères africains dont il perçoit l’avenir sous forme d’un développement global intégré, dans le cadre d’une coopération sud-sud solidaire et agissante, pour libérer le continent des pesanteurs héritées du passé colonial et tirer le meilleur parti de ses énormes ressources et de son capital humain.

Le Maroc, qui constitue un modèle singulier dans la région, est devenu aujourd’hui le partenaire incontournable de l’Union européenne selon un nouveau cadre contractuel basé sur l’égalité, l’équité et le partage.

L’Europe a fini par comprendre que le Maroc ne peut pas, à chaque renouvellement d’accords, gaspiller son énergie pour faire échec à des embuscades judiciaires, contrer un amendement hostile fabriqué dans les coulisses du Parlement européen ou sur-mobiliser sa diplomatie pour mettre ses traités commerciaux à l’abri des attaques vicieuses de ses adversaires.

Il s’agit d’une relation arrivée à maturité qui ne peut s’accommoder d’un satisfecit glissé dans des déclarations ou exprimé par des formules diplomatiques. Elle exige aujourd’hui plutôt des actions concrètes qui prennent en compte le niveau de développement du Royaume et sa place dans le concert des Nations.

Acteur écouté et respecté sur la scène internationale, le Maroc a aujourd’hui toute sa place dans la recherche commune de réponses aux défis de l’heure, qu’il s’agisse des questions de développement, de l’environnement, de la migration, de la sécurité ou de la stabilité régionale.

Le nouveau statut de «Partenaire de l’UE pour l’édification d’un espace de prospérité partagée» est un jalon supplémentaire dans l’édifice commun et l’arsenal qui régit la relation entre les deux parties depuis déjà un demi-siècle.

Consigné dans «la Déclaration politique conjointe »,_ un autre document inédit dans l’histoire des relations maroco-européennes, _ adoptée à l’issue des travaux de la 14ème session du Conseil d’Association Maroc-UE, ce nouveau cadre statutaire sonne le glas des tentatives désespérées de l’Algérie et du polisario de porter atteinte à l’engagement solide du Maroc et de l’Europe à renforcer leur partenariat stratégique et à approfondir leur coopération dans tous les domaines.

C’est aussi l’affirmation sans équivoque du caractère non-négociable de l’intégrité territoriale du Royaume et des fondamentaux de la position nationale, constante et inébranlable, concernant la question du Sahara marocain et vis-à-vis de la préservation de ses intérêts économiques stratégiques.