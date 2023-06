Conférence de Marrakech: Des experts mettent en exergue les principales recommandations à mettre en place pour résoudre les questions brûlantes de la société

jeudi, 15 juin, 2023 à 20:22

La conférence inaugurale de la Chaire ICESCO pour l’éducation ouverte, créée dans le cadre d’un accord entre l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l’Université Mohammed V de Rabat, s’est tenue, jeudi à Rabat, sous le signe “Pour un accès équitable à une éducation inclusive et de qualité”, avec la participation d’une pléiade d’experts et universitaires marocains et étrangers.