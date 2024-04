Convention de partenariat entre l’Université ouverte de Dakhla et l’Université autonome du Mexique

mercredi, 10 avril, 2024 à 19:29

Mexico – Une convention de partenariat a été signée, mardi à Mexico, entre l’Université ouverte de Dakhla (UOD) et l’Université autonome métropolitaine du Mexique (UAM), dans le but de consolider la coopération dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation académique.

Signé par le président de l’UOD, Driss Guerraoui, et son homologue de l’UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, l’accord vise à établir un cadre de coopération entre les deux institutions pour promouvoir l’échange d’expertises et d’expériences et développer les programmes de formation.

D’une durée de quatre ans renouvelables, la convention prévoit également l’échange de professeurs et d’étudiants, l’organisation de conférences, et le développement de projets de recherche.

S’exprimant à cette occasion, M. Guerraoui a souligné que la signature de cette convention reflète la volonté commune de renforcer un partenariat basé sur l’échange de connaissances et d’expériences et la promotion de l’innovation.

Pour sa part, le président de l’Université Autonome Métropolitaine du Mexique a affirmé que l’établissement d’un cadre de coopération avec l’Université ouverte de Dakhla est un nouveau jalon dans la coopération entre les institutions universitaires des deux pays, se disant confiant qu’un tel accord aura des effets positifs dans les domaines de la recherche, de la formation et de la culture.

L’UOD, créée en 2010 par l’Association d’études et de recherches pour le développement, a pour mission de favoriser les études et les recherches dans les domaines du développement économique, social, environnemental et culturel.

Fondée en 1974, l’UAM compte plus de 100.000 étudiants et propose des formations dans plusieurs disciplines, dont l’ingénierie, les sciences humaines, l’économie et les sciences sociales.