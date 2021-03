Le CRI de Drâa-Tafilalet dresse le bilan de ses activités au titre de l’année 2020

vendredi, 19 mars, 2021 à 19:34

Errachidia – Le Centre régional d’investissement (CRI) de Drâa-Tafilalet a dressé, lors de la réunion de son conseil d’administration tenue vendredi à Errachidia (session de mars 2021), le bilan de ses activités au titre de l’année 2020.

Ce bilan des activités est le premier du genre présenté suite au lancement du chantier de réforme des centres régionaux d’investissement, indique un communiqué du CRI de Drâa-Tafilalet.

Présidant cette session, le secrétaire général de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, Driss Dekkouj, a affirmé que l’ensemble des indicateurs en lien avec l’activité du CRI de la région sont “positifs”, malgré la situation économique exceptionnelle liée au contexte de la pandémie du Covid-19.

Pour sa part, le directeur général du CRI de Drâa-Tafilalet, Allal El Baz, a relevé que les réalisations témoignent de l’évolution de la dynamique d’investissement et de l’entreprenariat, ainsi que de l’amélioration de la compétitivité de l’offre territoriale Drâa-Tafilalet, comme illustré par plusieurs indicateurs.

Parmi ces indicateurs, a-t-il précisé, figurent un montant d’investissement de 11,72 milliards de Dirhams au titre de l’exercice 2020 qui a permis la création de 12.501 emplois, la réduction du délai de traitement des dossiers d’investissement à moins de 20 jours et l’évolution du taux de création des entreprises à 38% par rapport à l’année 2019.

Il s’agit aussi de la simplification des procédures administratives en lien avec l’investissement et de la contribution à l’amélioration de la dynamique d’investissement et au renforcement de la compétitivité avec le secteur public et privé, a fait savoir M. El Baz.

Le bilan des réalisations du CRI de Drâa-Tafilalet au titre de l’année 2020 a été salué vivement par les membres du conseil d’administration, tout comme les efforts déployés ayant permis l’amélioration des multiples indicateurs.