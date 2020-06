Déconfinement : Le retour à la vie normale s’opère de manière progressive à Al Haouz

mardi, 16 juin, 2020 à 23:41

Tahanaout (province d’Al Haouz)- Depuis l’adoption de la décision gouvernementale pour un déconfinement progressif sur l’ensemble du territoire national, la province d’Al Haouz, à l’instar d’autres provinces du Royaume, vit au rythme d’un retour à la vie normale et ce, pour le bonheur et la grande satisfaction de ses habitants.

Classée dans la zone I bénéficiant d’un allègement du confinement, la province d’Al Haouz dont la situation épidémiologique est “normale” et “rassurante”, a opéré de manière mesurée et maîtrisée, une reprise des activités économiques et de la vie normale en général, tout en faisant montre d’un degré élevé de responsabilité partagée et de civisme exemplaire, permettant aux citoyens de vaquer à leurs préoccupations quotidiennes en toute sécurité et sérénité.