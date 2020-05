Enseignement à distance: L’ENCG de Dakhla produit plus de 200 supports

vendredi, 29 mai, 2020 à 13:08

-Propos recueillis par Imad Dliâ-

Dakhla – L’équipe pédagogique de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla s’est mise en ordre de bataille pour réussir l’expérience créative de l’enseignement à distance lancée pour cause de coronavirus (Covid-19), en assurant la production de plus de 200 supports (PDF, Excel, Word, vidéos et diaporama), a souligné le directeur de cet établissement d’enseignement supérieur, Aziz Sair.

Cette initiative fait partie évidemment des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du Covid-19 et à éviter que les écoles supérieures ne deviennent des foyers de contamination potentielle, a indiqué M. Sair dans un entretien accordé à la MAP.

Dès que le système éducatif au Maroc a passé du présentiel à l’enseignement à distance, suite à la décision du ministère de tutelle, l’ENCG de Dakhla a mobilisé ses équipes pédagogiques pour mettre en place un plan d’action en vue d’opter, sans délai, pour des mesures de formation à distance basées sur des systèmes d’information et de réseaux sécurisés, a-t-il insisté.

En vue d’assurer la continuité pédagogique durant cette conjoncture délicate, la plateforme de l’ENCG a servi d’atout pour accompagner les étudiants dans leurs cours à domicile, a précisé le directeur de l’ENCG, faisant savoir que le corps professoral a présenté d’autres alternatives pédagogiques telles que des cours sur chaines YouTube, groupes WhatsApp et email, entre autres.

“Nous avons privilégié la plateforme de l’Ecole qui constitue une ressource sécurisée et fiable, mais aussi celle de l’Université Ibn Zohr qui n’a épargné, de son côté, aucun effort pour héberger les contenus pédagogiques”, a-t-il expliqué.

La nature de quelques modules impose l’interaction entre l’enseignant et les étudiants, a-t-il noté, relevant que l’ENCG en tant qu’établissement à accès limité assure une telle interactivité en temps réel, via le recours aux différentes applications, en l’occurrence Zoom Meeting, Google Classroom et Skype.

L’accès des étudiants aux ressources bibliographiques n’est pas en reste, d’autant plus que l’établissement a fourni des liens des bibliothèques en ligne de la présidence de l’Université Ibn Zohr et du Centre national pour la recherche scientifique et technique, en plus des liens d’accès aux différentes bibliothèques désormais gratuites dans le cadre de la solidarité universelle, a fait observer M. Sair.

De même, il a tenu à rappeler que l’équipe pédagogique de l’ENCG de Dakhla a déjà pu honorer avant le confinement un volume des cours en présentiel, avec une moyenne exceptionnelle, allant de 50% à 70% pour chaque module.

De l’avis du responsable, les deux mois d’adoption de cette nouvelle expérience d’enseignement ont témoigné un enrichissement “extraordinaire” du cursus des étudiants, étant donné que les cours numérisés sont disponibles sur les différentes ressources numériques et facilement récupérables, permettant ainsi aux apprenants de les visionner à tout moment.

Il a aussi fait savoir que le contrôle continu a été organisé à distance et a servi de “baromètre” pour déceler les défaillances s’ils existent au niveau de l’apprentissage, considéré comme étape importante pour assurer la continuité pédagogique.

Concernant la période post-confinement, M. Sair a indiqué que l’ENCG de Dakhla a mené une réflexion en vue d’adopter un mode hybride d’enseignement et d’assurer quelques modules à distance par des intervenants et experts nationaux et internationaux, à condition que cela rapportera une valeur ajoutée aux étudiants qui, en fin de compte, sont placés au cœur de toute décision.

“Nous avons également examiné la possibilité de concevoir des projets de formation délivrés 100% à distance pour répondre aux besoins des apprenants souhaitant poursuivre des formations spécifiques et pointues”, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, d’autres volets de partenariat “avancent merveilleusement”, a-t-il fait remarquer, citant des établissements universitaires partenaires en France, avec lesquels les étudiants envisagent une éventuelle inscription à distance dans le cadre du programme d’échange permettant une double diplomation.

S’agissant du processus d’évaluation des étudiants durant cette période exceptionnelle, M. Sair a précisé que l’examen final aura lieu le mois de septembre et les soutenances des projets de recherche seront programmées à distance du 5 au 20 juillet, notant que des séances interactives à distance via “Zoom meeting” sont programmées du 26 mai au 15 juin, pour tous les niveaux et modules portant sur des questions relatives au contenu pédagogique et sur la préparation à l’examen.

Le directeur de l’ENCG de Dakhla a en outre salué le sens d’engagement des étudiants ayant fait preuve “d’énormément de maturité”, en adhérant parfaitement à cette nouvelle approche d’apprentissage et d’études à distance.

Pour M. Sair, cette situation exceptionnelle, bien que difficile, a donné naissance à une nouvelle expérience didactique au Maroc devant être renforcée davantage par de nouveaux concepts et outils nécessaires, soulignant que les crises ne sont pas faites pour en tirer des leçons seulement, mais aussi pour innover et donner le meilleur.