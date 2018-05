Fès: un policer utilise son arme de service pour arrêter un individu (DGSN)

jeudi, 3 mai, 2018 à 20:35

Rabat – Un policier de la Brigade de recherche et d’intervention a été contraint, jeudi à Fès, à faire usage de son arme de service pour arrêter un individu aux antécédents judiciaires pour coups et blessures et trafic de drogue, qui mettait en danger la vie des citoyens et des policiers.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une patrouille de la police était intervenue au quartier Hassani à Ben Debbab pour interpeller le suspect, qui, sous l’effet de la drogue, menaçait les citoyens par une grande arme blanche, obligeant un fonctionnaire de police à tirer une balle de sommation pour l’arrêter et saisir son arme.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet général pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a précisé la DGSN.