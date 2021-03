Fnideq: Rencontre sur le programme de décollage économique au profit des femmes s’adonnant à la “contrebande vivrière”

vendredi, 5 mars, 2021 à 13:42

Fnideq – Une rencontre de communication sur le programme visant à favoriser le décollage économique au profit des femmes qui s’adonnent à la “contrebande vivrière”, s’est tenue, jeudi à Fnideq, avec la participation de responsables et d’acteurs associatifs.

Cette rencontre, à laquelle ont participé des acteurs économiques et les responsables des secteurs gouvernementaux concernés par l’emploi et les associations de la société civile, vise à ouvrir un dialogue avec les associations et les femmes qui se livrent à la “contrebande vivrière”, en vue de réfléchir collectivement sur des idées et des projets à même d’améliorer la situation socio-économique des habitants de la région en général.

Ce événement, qui a été marqué par la présentation d’exposés animés par des représentants de banques et des secteurs publics concernés, a été l’occasion de débattre des attentes de la population de la région, en particulier la catégorie des femmes qui s’adonnaient à la “contrebande vivrière” dans le passé.

Dans une déclaration à la MAP, le président de Fondation Moubadara pour les jeunes et l’entrepreneuriat, Moncef Kettani, a souligné que cette rencontre intervient après une série de réunions, tenues en présence du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, et de nombre de responsables et d’acteurs locaux, afin de réfléchir, de manière conjointe, aux moyens de favoriser le décollage économique de Fnideq.

M. Kettani a relevé l’existence de plusieurs initiatives visant à trouver des solutions immédiates et urgentes pour les habitants de la région, à travers notamment l’offre d’emploi et le soutien des jeunes porteurs de projets, des efforts qui devraient créer une dynamique économique et de nouvelles opportunités d’emploi, et partant améliorer la situation socio-économique des bénéficiaires.

Il a, par ailleurs, mis en avant la prise de conscience de toutes les parties prenantes de la nécessité d’accélérer la mise en oeuvre efficace de ces initiatives, afin qu’elles aient un impact positif sur les bénéficiaires et la région.

Pour sa part, la directrice provinciale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) à M’diq-Fnideq, Amina Ghayati, a affirmé que l’Agence est un partenaire fondamental dans le programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de Tétouan, qui comprend trois axes essentiels portant sur la réhabilitation de zones économiques pour créer des emplois, le lancement d’un ensemble d’initiatives pour soutenir et financer des projets au profit des jeunes et des femmes, et l’encouragement de l’investissement, en offrant des incitations aux investisseurs pour qu’ils s’installent dans la région.

Mme Ghayati a fait savoir que le rôle de l’Agence est d’accompagner les employeurs et les demandeurs d’emploi parmi les personnes touchées par la pandémie de la Covid-19, dans le dessein de favoriser leur intégration économique, en plus d’accompagner l’initiative menée par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour soutenir l’auto-emploi.

De son côté, la coordonnatrice régionale de l’Entraide nationale, Zineb Ouelhajen, a souligné que les services de l’Entraide nationale se penchent sur la mise en oeuvre et l’activation des termes de la convention de partenariat relative à la promotion de l’auto-emploi, signée entre le Conseil de la région et le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, à travers la création d’une plateforme d’accueil et d’accompagnement dans un centre, relevant de l’Entraide nationale, situé au quartier “Azfa” à Fnideq, le but étant d’accueillir des filles et des femmes de la région pour les accompagner dans le financement de leurs projets.

La responsable a précisé que les projets financés dans le cadre de cet accord pourraient être des projets individuels ou coopératifs, ou encore des partenariats, notant que les services de l’Entraide nationale vont accompagner les porteurs de projets, dès l’étude de l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation.