Guercif: Mise en échec d’une 2è opération de trafic de drogue et saisie de 475 kg de Chira (DGSN)

mardi, 9 février, 2021 à 19:33

Rabat – Les éléments de la Brigade antigang relevant du Service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont mis en échec mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une deuxième opération de trafic de drogue et procédé à la saisie d’une quantité de 475 kg de Chira aux environs de Guercif.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que cette opération, menée en étroite coordination avec la Brigade régionale de la police judiciaire à Fès, fait suite aux recherches et investigations menées après l’avortement par les services sécuritaires, plus tôt dans la journée, d’une première tentative de trafic de 850 kg de Chira au niveau de la route nationale reliant Outat El Haj et Boulemane.

Ainsi, poursuit la DGSN, cette affaire a permis de saisir un total 1.325 kg de Chira, ajoutant que les recherches et investigations se poursuivent sous la supervisions du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et interpeller l’ensemble des suspects impliqués dans ces actes criminels.