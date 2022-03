INDH: le CPDH d’Ifrane approuve quatre projets socio-éducatifs pour un montant global de plus de 6 millions DH

vendredi, 25 mars, 2022 à 13:16

Ifrane – Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de la province d’Ifrane a approuvé, jeudi, la réalisation de quatre projets de développement socio-éducatif au titre de 2022 pour une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de plus de 6 millions de dirhams.

Lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid, il a été procédé à la présentation des nouveaux membres du CPDH qui ont adopté à l’occasion, le règlement intérieur du Comité et approuvé, après discussion, la réalisation de quatre importants projets de développement portant sur les secteurs de l’électricité, de l’eau potable, et des infrastructures scolaires et de sport de proximité.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à Ifrane, M’Barek El Mamouni a tenu à préciser que les différents projets approuvés lors de cette première session du CPDH au titre de l’année 2022 concernent essentiellement l’électrification de douar Sidi Abderrahman, relevant de la collectivité territoriale de Tizguite, pour un montant de 1.872.812,00 Dhs, et l’adduction en eau potable de douar Al Harahir, relevant de la collectivité territoriale de Dayt Aoua, pour une enveloppe budgétaire de 1.420.000,00 Dhs.

Il s’agit également, a-t-il poursuivi, de la réalisation de trois terrains de sport de proximité dont deux dans la commune d’Ifrane et un à Azrou, pour un montant global de 3.000.000,00 Dhs, en plus du projet de réalisation d’une école communautaire au niveau de la collectivité territoriale de Ain Leuh et dont l’enveloppe budgétaire est à définir incessamment selon les études et l’apport des différents partenaires.

Pour M. El Mamouni, cette session a été une occasion pour rappeler les projets du programme triennal 2021-2023 de la province, en mettant en exergue les réalisations de l’année 2021 et procédant au lancement des projets de 2022.

Une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 52.896.064,00 Dhs a été réservée par l’INDH pour la réalisation des projets relatifs au programme triennal 2021-2023 répartie sur 6.500.000 Dhs pour le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, 10.992.273,00 Dhs pour le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, 16.180.707,00 Dhs pour le programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, et 19.223.084,00 Dhs pour le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes.