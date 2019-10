INDH: Présentation à Benguérir d’un projet de bibliothèque mobile destiné à faciliter l’accès des générations montantes aux livres

jeudi, 24 octobre, 2019 à 13:41

Benguérir – La troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) place la promotion du capital humain au centre de ses priorités et objectifs.

Cette nouvelle phase vise à améliorer les indicateurs du développement humain dans l’enseignement, la santé et l’intégration des jeunes, et à pallier le déficit accusé dans les infrastructures de base dans les régions pauvres, tout en focalisant sur le capital humain.

L’INDH a également érigé le développement de la petite enfance en objectif prioritaire de sa troisième phase lancée en septembre 2018 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

C’est dans ce cadre qu’a été lancé un projet de bibliothèque mobile ambulante porté par l’association la Boussole des œuvres sociales et financé dans le cadre de l’INDH.

Selon ses initiateurs, ce projet consistant à transformer un véhicule en bibliothèque mobile qui sillonnera les agglomérations et groupements d’habitation ainsi que les établissements scolaires, vise à “démocratiser” l’accès aux activités parascolaires dont la lecture, rendre plus attractif l’apprentissage et à lutter contre l’abandon scolaire.

Ce projet présenté mercredi, à Benguérir lors de la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale d’information et de sensibilisation pour le développement de la petite enfance, organisée par l’INDH du 21 octobre au 4 novembre prochain, est destiné aussi à faciliter l’accès des populations et des générations montantes en particulier aux livres et réconcilier jeunes et moins jeunes avec la lecture, trop souvent mise de côté au profit des NTIC.

Ce projet, mis en place en partenariat avec l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN), vise aussi à porter une attention particulière au patrimoine culturel immatériel dans cette province du Royaume, à stimuler la créativité chez les jeunes, et à consacrer les valeurs de citoyenneté, bâtir une génération épanouie et consciente de l’importance du livre dans la vie.

L’association tient à rappeler le rôle important que joue le livre en tant qu’outil pour transmettre le savoir, promouvoir le vivre-ensemble, occuper le temps libre chez les membres de la société, contribuer à protéger les jeunes de la délinquance et des comportements déviants en plus d’autres visées ludiques.

Ce projet à caractère culturel lancé en novembre 2018 cible quelque 3.000 personnes chaque année. Un nombre satisfaisant selon l’association appelé à augmenter au fil du temps.

Pour ce faire, la bibliothèque mobile se lance dans une tournée dans les groupements d’habitations et les écoles pour animer des ateliers de lecture en vue de mettre à la disposition des établissements scolaires un programme pédagogique interactif autour de la lecture et la culture.

Selon les bénévoles de l’association, le projet “Caravane Reading Bridge” (Pont de la lecture) vise sur le long terme à inciter à créer des “musées culturels dans les établissements scolaires et à encourager la création les clubs culturels (club de lecture, club culturel …).

Les bénévoles assurent qu’un tel projet aura un impact sûr sur le succès scolaire des élèves et l’augmentation des taux de lecture dans les rangs des populations.

Le coût du projet s’élève à quelque 85.500 DH (équipement et entretien) auquel viendraient s’ajouter des coûts supplémentaires relatifs à la gestion et l’entretien (du véhicule).

L’association compte à l’avenir, faire de cette bibliothèque ambulante une “bibliothèque multimédia” qui utilisera une variété de supports (documents sonores et enregistrements vidéo et supports numériques) de nature à accompagner les mutations technologiques et à attirer davantage de lecteurs.

L’association prévoit également de renforcer le parc par de petites bibliothèques installées sur des bicyclettes éco-friendly et créer au sein des établissements scolaires de la province de petites bibliothèques.

A rappeler que le projet “Caravane Reading Bridge” s’inscrit dans le cadre de “Madinati takraa” (ma ville lit), un projet qui vise à promouvoir le niveau culturel des populations de la province des Rhamna notamment chez les générations montantes.