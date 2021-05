Journée d’étude à Tétouan sur le tourisme durable

samedi, 8 mai, 2021 à 10:00

Tétouan – Une journée d’étude sur le tourisme durable a été organisée, vendredi à Tétouan, avec la participation d’un parterre d’experts et de chercheurs dans ce domaine, d’universitaires et de professionnels.

Organisée par le Conseil provincial du Tourisme, en partenariat avec la Faculté des Sciences relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, l’annexe de la Chambre de commerce, d’industrie et de services à la province de Tétouan, et l’Association patrimoine, développement et citoyenneté, cette rencontre a été l’occasion pour les participants d’affirmer que le tourisme durable ou de montagne est un facteur important pour augmenter la prise de conscience sur la préservation de l’environnement, en plus des opportunités économiques et des revenus qu’il offre au profit des zones reculées.