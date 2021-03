L’acteur régional, un partenaire majeur dans la mise en œuvre des projets liés à la réforme du système éducatif (M.Amzazi)

vendredi, 19 mars, 2021 à 23:27

Dakhla – L’acteur régional est un partenaire majeur dans la mise en œuvre des projets liés à la réforme du système éducatif, a affirmé, vendredi à Dakhla, le ministre de l’Education, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi.

Intervenant lors d’une réunion de coordination régionale pour la mise en oeuvre de la loi-cadre 57.17 relative à la réforme du système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, M. Amzazi a noté que les acteurs régionaux, dont les conseils provinciaux et communaux, sont considérés comme des partenaires essentiels dans l’exécution des projets stratégiques liés à la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre.

La réussite de la réforme du système d’éducation et de formation dans la région de Dakhla-Oued Eddahab est tributaire de l’appropriation des projets stratégiques du développement des mécanismes d’intervention sur le terrain, du renforcement des outils de coordination et de la réussite de la convergence entre les programmes de développement local et les projets liés à la mise en œuvre de la loi-cadre.

M. Amzazi s’est dit persuadé que les perspectives de la régionalisation avancée et les moyens disponibles, outre le sens de responsabilité élevé des différentes parties et les compétences et les expériences des responsables et cadres au niveau de cette région, sont autant de facteurs à même de soutenir ce chantier.

De son côté, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha a souligné que la région de Dakhla-Oued Eddahab s’est engagée dans la dynamique de partenariat afin de mettre en œuvre les directives royales, à travers la signature d’une convention avec l’Université Ibn Zohr pour construire l’École supérieure de technologie, qui est le deuxième établissement universitaire dans la région, après l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG).

M. Ouaouicha a dans ce sens noté que l’ouverture prochaine de l’École supérieure de technologie va renforcer davantage l’offre universitaire, en mettant l’accent sur le renforcement du rôle de l’université, pour accompagner le développement que connait la région, en termes de ressources humaines qualifiées.

Le nombre des étudiants inscrits à L’ENCG de Dakhla est 659 étudiants, a-t-il précisé, faisant savoir que cette année scolaire sera marquée par la sortie de la première promotion, permettant ainsi à la région et d’autres région de se doter de cadres qualifiés.

La directrice de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, a aussi présenté un exposé dans lequel elle a mis l’accent sur la méthodologie et mécanismes de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre et sur les différentes phases de son élaboration, ainsi que la mise en œuvre du programme régional de l’AREF, à travers les 18 projets stratégiques, en mettant en exergue les indicateurs les plus importants relatifs au suivi de ces projets régionaux.

De son côté, le président de l’université Ibn Zohr, Abdelaziz Bendou, a présenté un exposé détaillé sur les projets achevés et ceux programmés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre, en vue de promouvoir l’Université Ibn Zohr, à travers la diversification de l’offre pédagogique, l’augmentation de la capacité d’accueil des établissement universitaires au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab et la création de nouveaux établissements.

Cette réunion de coordination régionale a été marquée par la signature de sept conventions entre l’Université Ibn Zohr et l’AREF et leurs partenaires.

Ont notamment pris part à cette rencontre, le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, et le président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad.