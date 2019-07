Lancement à Rabat d’un atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits de l’Homme africains

mercredi, 3 juillet, 2019 à 17:36

La reconsidération de la relation entre l’Etat et les collectivités territoriales s’avère capitale pour résoudre la problématique des disparités spatiales, à travers le renforcement des outils de planification et d’intervention, a estimé, mercredi à Casablanca, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fehri.