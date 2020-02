Les Cités des Métiers et des Compétences, l’épine dorsale de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle

jeudi, 6 février, 2020 à 22:57

Agadir – Le programme des Cités des Métiers et des Compétences (CMC), dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé jeudi la cérémonie de signature de la convention de financement, constitue l’épine dorsale de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.

Présenté au Souverain en avril dernier, ce programme, qui nécessite un budget de 3,6 milliards de dirhams (MMDH), prévoit la réalisation de 12 CMC au niveau des différentes régions du Royaume, qui seront des plateformes de formation professionnelle multisectorielles et accueilleront, chaque année, 34.000 stagiaires en formation.

Il vient ainsi inaugurer une nouvelle génération d’établissements de formation professionnelle, favorisant l’employabilité des jeunes, la compétitivité des entreprises et la création de valeur au niveau des territoires.

Pensé pour réunir toutes les conditions nécessaires à une formation professionnelle de qualité et répondant aux besoins réels du marché de l’emploi, le concept des CMC repose sur trois piliers fondamentaux : une offre de formation actualisée, des espaces pédagogiques modernes et un capital humain valorisé.

Ces trois piliers sont supportés par le socle de la nouvelle gouvernance définie pour les CMC, en sociétés de gestion (S.A.), permettant un rapprochement effectif entre l’OFPPT, l’Entreprise et la Région et conférant à la Cité l’agilité et la souplesse de gestion nécessaires pour s’adapter – dans la durée – aux besoins d’un marché en perpétuelle évolution.

L’offre de formation qui sera dispensée au niveau des CMC a été définie pour répondre aux besoins en compétences des écosystèmes économiques régionaux et pour accompagner leur développement. Elle a été établie dans une dynamique d’intelligence collective, à travers la tenue d’une série d’ateliers et de restitutions régionales, ayant associé à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), les ministères (6 départements ministériels), les professionnels (CGEM, Fédérations & Associations professionnelles, Entreprises de références) et les Régions.

Cette offre portera sur 12 secteurs d’activités, dont 3 nouveaux : Digital & Intelligence Artificielle, Santé, Services à la Personne et à la Communauté. Elle sera traduite par 195 filières de formation ciblant principalement les nouveaux métiers et choisies en complémentarité avec l’offre actuelle, sujette à une profonde restructuration dans le cadre du Projet de “Mise à niveau du dispositif existant”, inscrit également dans la nouvelle feuille de route.

Les parcours de formation seront axés autour de la Formation Diplômante à 68%, à travers 3 niveaux : l’Ouvrier Qualifié, le Technicien et le Technicien Spécialisé ; ciblant les jeunes de 15 à 30 ans.

Le reste de l’offre sera dédié à la Formation Qualifiante de courte durée, permettant l’acquisition ou l’approfondissement de compétences spécifiques et l’obtention d’un certificat de formation.

L’ingénierie de formation qui régira les nouveaux programmes sera caractérisée par un développement des compétences qui passe principalement par la pratique et une forte inclusion du digital dans le processus d’apprentissage (e-learning, logiciels et simulateurs, cycle transverse d’initiation au numérique, etc…).

De même, 30% du volume horaire des différents programmes seront consacrés au renforcement des compétences transversales (soft skills) – linguistiques, numériques et entrepreneuriales en priorité -, outre le rajout d’un semestre pour les filières relevant des secteurs «Tourisme&Hôtellerie» et «Gestion&Commerce», dédié aux langues étrangères et aux soft skills.

Il s’agira également de la mise en place d’un nouveau dispositif destiné à l’entrepreneuriat, comprenant un module de sensibilisation au profit de tous les stagiaires et un programme d’accompagnement à la création d’entreprise, au profit des porteurs de projets, ainsi que le recours à de nouvelles méthodes pédagogiques plus interactives, plus collaboratives et libératrices des énergies des stagiaires : pédagogie active, apprentissage par projet, design thinking, classe inversée.

Les futurs stagiaires évolueront dans des Cités modernes, leur offrant un cadre de vie et d’apprentissage catalysant l’acquisition des compétences, favorisant le développement personnel et stimulant la créativité. La CMC sera constituée de structures communes, offrant diverses prestations transverses au profit des apprenants (centre de langues, espaces d’innovation, médiathèque, career center, etc…) et représentant un carrefour de rencontres des stagiaires issus des différents secteurs & métiers, ainsi que de plusieurs pôles sectoriels spécifiques aux métiers.

Pour favoriser l’accès aux CMC à un large spectre de jeunes, issus de différentes localités au niveau des régions, chaque Cité sera dotée d’une maison des stagiaires, offrant des services d’hébergement et de restauration au profit de 16% en moyenne de l’effectif global de la CMC.

L’année 2020 sera marquée par le lancement des travaux de construction de 9 CMC, notamment celles de Souss-Massa, dont les travaux de construction ont été lancés ce jeudi par le Souverain, de Rabat-Salé-Kénitra et de l’Oriental (avant fin mars), de Laâyoune-Sakia El Hamra (avant fin avril), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Béni Mellal-Khénifra (avant fin juin) et de Fès-Meknès, Guelmim-Oued Noun et Casablanca-Settat (avant fin décembre).

Pour les trois dernières Cités, correspondant aux régions Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet et Dakhla-Oued Ed-Dahab, les travaux de construction démarreront courant 1er trimestre 2021.

L’OFPPT lancera également, courant 2020, le développement de l’ingénierie de formation relative aux nouveaux programmes qui seront dispensés à partir de la rentrée 2021, ainsi que l’acquisition des équipements nécessaires.

Les CMC démarreront en trois temps, entre la rentrée 2021 et la rentrée 2023. Ainsi, les 3 régions Souss-Massa, Laâyoune-Sakia El Hamra et l’Oriental verront ouvrir leurs Cités à partir de la rentrée 2021.

La rentrée 2022 verra le démarrage de 5 nouvelles Cités au niveau des régions de Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Béni Mellal-Khénifra, Fès-Meknès et Guelmim-Oued Noun, alors que la rentrée 2023 sera marquée par l’achèvement de la réalisation du programme, avec l’ouverture des Cités des régions de Casablanca-Settat, Drâa-Tafilalet, Marrakech-Safi et Dakhla-Oued Ed-Dahab.