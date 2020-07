L’examen régional unifié de la 1ère année du bac aura bien lieu les 4 et 5 septembre 2020 (Ministère)

jeudi, 16 juillet, 2020 à 21:40

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Guelmim ont interpellé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et en coordination avec les services de la Gendarmerie royale, sept individus pour constitution présumée d’une bande criminelle en vue de commettre des délits d’enlèvement, séquestration et demande de rançon, dans le cadre d’un règlement de comptes entre des réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes.