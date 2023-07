Rabat: Signature d’une convention de partenariat visant à promouvoir l’excellence éducative

vendredi, 21 juillet, 2023 à 22:00

Rabat – Une convention de partenariat visant à promouvoir l’excellence éducative à travers l’investissement dans des initiatives novatrices pour ouvrir de nouvelles perspectives aux enseignants et aux étudiants, a été signée, vendredi à Rabat, entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la Fondation OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), avec l’appui du ministère de l’Économie et des finances