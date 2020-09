La rentrée scolaire: enfants et masques de protection… le dilemme !

samedi, 5 septembre, 2020 à 14:24

Rabat – La rentrée scolaire 2020-2021, prévue le 7 septembre, approche à grands pas pour tous les niveaux et cycles, y compris le primaire. Et le dispositif décidé par le gouvernement mêlant présentiel et distanciel place les parents ayant choisi la première option devant un “petit dilemme”… faut-il que les enfants portent des masques de protection ?

Pour répondre à certaines interrogations, la MAP a sollicité l’avis du médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr Hamdi Tayeb concernant les instructions médicales et les données scientifiques et épidémiologiques relatives aux enfants portant des masques à l’intérieur et à l’extérieur des écoles.

— Quand les enfants peuvent-ils porter un masque de protection ?

Il est interdit aux enfants âgés de moins de 2 ans de porter un masque, qui est susceptible de porter atteinte à leur santé.

Pour les enfants de moins de 5 ans, ils ne doivent pas être obligés de porter un masque, mais sont appelés à respecter tous les autres gestes barrières. Cependant, l’utilisation d’une bavette est obligatoire en présence de personnes présentant des facteurs de risque: les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques …

Enfants de 6 à 11 ans: ils ont le choix de porter un masque. Certains pays l’imposent à cette catégorie dans les écoles.

Enfants à partir de plus de 12 ans: ils sont traités au même titre que les adultes, selon plusieurs instances médicales et sanitaires.

Qu’en est-il des enfants malades ?

Pour les enfants souffrant de certaines maladies chroniques, telles que le cancer ou des maladies graves: il faut utiliser des masques médicaux et non des masques alternatifs. Les masques médicaux protègent leur porteur et son entourage.

Comment utiliser un masque de protection ?

– Avant de l’utiliser, il faut désinfecter les mains avec du savon et de l’eau pendant 40 secondes ou avec des désinfectants pendant 20 secondes.

Choisir un masque adéquat avec la forme du visage de l’enfant, couvrant son nez, sa bouche et son menton.

Ne pas toucher la surface du masque, qu’il faut pas échanger.

Mettre le masque dans un sac refermable en cas de non utilisation (en mangeant par exemple).

Les parents et les enseignants sont appelés à accompagner les enfants pour une bonne utilisation du masque.

Faut-il porter un masque en pratiquant le sport ?

La pratique sportive requiert un grand effort physique. Ainsi, il est déconseillé de porter un masque pour une bonne respiration et pour que le corps ne manque pas d’oxygène.

En contrepartie, il faut respecter la distanciation sociale et se munir des moyens de désinfection.

Qu’en est-il du port du masque à l’extérieur des écoles ?

A l’instar des adultes, les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dans tous les espaces publics. Pour les enfants de 3 ans à 10 ans, il est conseillé de porter un masque en cas du non respect de la distanciation sociale et dans les espaces fermés, notamment les magasins, les restaurants et les moyens de transport.

