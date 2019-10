La responsabilité institutionnelle de la DGAPR lui impose d’éclairer l’opinion publique et de faire face aux allégations véhiculées par certaines parties

jeudi, 24 octobre, 2019 à 16:35

Rabat-La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé, jeudi, que sa responsabilité institutionnelle lui impose d’éclairer l’opinion publique et de faire face aux allégations infondées et irresponsables véhiculées par certaines parties, lesquelles tentent d’exploiter des sujets et dossiers liés à certaines catégories de détenus en vue de servir des agendas inavoués.

Dans un communiqué en réaction aux propos rapportés par certains médias du président d’une association prétendant défendre les droits de l’Homme au sujet de la situation du détenu R.A, incarcéré dans le cadre des événements d’Al Hoceima, la DGAPR précise que les mises au point qu’elle publie ou celles émanant des administrations des différents établissements pénitentiaires est une manière d’interagir avec l’opinion publique concernant son domaine de compétences et ses attributions, notamment tout ce qui est en lien avec les conditions d’incarcération des pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Elle réaffirme, en outre, son ouverture, “comme elle l’a toujours été”, sur les associations sérieuses des droits de l’Homme et autres ONG s’activant dans le domaine de la qualification des détenus en vue de leur réinsertion.

A cet égard, la DGAPR souligne avoir cessé de traiter avec ladite association qui a “perdu toute crédibilité en raison des agendas suspects qu’elle tente de servir”, rappelant que cette association avait déjà publié de fausses informations sur le secteur des prisons et de la réinsertion, sans jamais présenter ses excuses, même après avoir reconnu les erreurs contenues dans son rapport, mises à nue par la Délégation, “ce qui dénote son intention préméditée à porter atteinte aux institutions de l’État”.

Le communiqué rappelle que l’administration de la prison locale Tanger 2 avait informé en son temps l’opinion publique de la visite d’une délégation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) dans le cadre de ses responsabilités institutionnelles relatives à la protection des détenus, relevant que la visite rendue par cette association et d’autres au détenu Rabie Ablak, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire dans le cadre des événements d’Al Hoceima, est “un comportement opportuniste visant à les présenter comme étant des défenseurs des droits de l’Homme alors qu’en réalité ils tentent de servir leurs agendas inavoués, faisant fi de la situation des autres détenus, dont le nombre avoisine les 83.000”.

“Les réactions de cette association et de tous ceux qui tournent dans sa sphère sont une tentative de semer le doute et de répandre le nihilisme auprès de l’opinion publique quant à l’action et la crédibilité des institutions de l’État. Dès lors, il n’est en aucun cas possible de traiter avec de telles associations qui ont perdu toute crédibilité”, conclut le communiqué.