Réunion à Tarfaya sur l’état d’avancement des projets du modèle de développement

jeudi, 24 janvier, 2019 à 20:02

Tarfaya – Le comité provincial de suivi de la mise en œuvre des projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud au niveau de Tarfaya a tenu, mercredi, une réunion de communication consacrée à la présentation de l’état d’avancement de ces chantiers.

Présidée par le gouverneur de la province, Mohamed Hamim, en présence d’élus et de représentants des départements gouvernementaux, cette rencontre a été l’occasion de souligner l’importance de respecter les délais impartis pour la réalisation de ces projets.

A cet égard, M. Hamim a appelé toutes les parties prenantes à honorer leurs engagements financiers en vue de mettre en œuvre les projets programmés et d’enclencher une nouvelle dynamique dans la province à même d’améliorer les conditions de vie de la population.

Il a également salué l’implication active de tous les acteurs concernés dans la réalisation des chantiers du modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en novembre 2015.

Une enveloppe budgétaire estimée à 6,3 milliards de dirhams (MMDH) est consacrée au financement de 21 projets dans la province de Tarfaya dans le cadre de ce modèle, doté de plus de 77 MMDH.

Il s’agit notamment des chantiers du parc éolien à Akhfenir, de la voie express Tiznit-Laâyoune, de la qualification urbaine, du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, de l’agriculture et l’élevage, du barrage Labouir, du centre hospitalier provincial, de l’institut spécialisé dans les métiers de l’environnement et des énergies renouvelables, en plus de la création de la ceinture verte et du renforcement des structures d’accueil.

Au cours de cette réunion, plusieurs représentants des départements gouvernementaux ont présenté des exposés sur l’état d’avancement des projets dans plusieurs secteurs, dont la santé, l’eau, l’électricité, la formation professionnelle, l’éducation et le tourisme.