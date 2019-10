Saisie à Bouznika de 6 T d’effets vestimentaires non déclarés (Douane)

jeudi, 24 octobre, 2019 à 18:47

Rabat-Des éléments de la Brigade nationale des douanes (BND) ont intercepté, dans la nuit de mercredi à jeudi à Bouznika, un camion-citerne renfermant près de six tonnes d’effets vestimentaires non déclarés, apprend-on auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

“Dans la nuit du 23 au 24 octobre, vers 3 heures du matin, des éléments de la BND ont pris en filature un camion-citerne depuis la ville de Tiflet. Arrivé à la gare de péage de Bouznika, celui-ci a été soumis à un contrôle minutieux”, précise l’ADII dans un communiqué, expliquant qu’à l’ouverture d’une portière aménagée sous le dispositif de jonction du tracteur et de la citerne, l’équipe de la BND a constaté la présence de 100 ballots contenant chacun 60 kilos d’effets vestimentaires de contrebande.

Cette opération montre encore une fois l’intérêt du contrôle douanier sur les bretelles et les gares de péage des autoroutes qui sont de plus en plus prisées par les contrebandiers, conclut le communiqué.