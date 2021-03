Saison agricole: Trois questions au directeur régional de l’Agriculture à Souss-Massa

vendredi, 19 mars, 2021 à 11:35

-Propos recueillis par Zineb JANATI-

Agadir – Le directeur régional de l’Agriculture à Souss-Massa, Noureddine Kessa évoque dans une interview accordée à la MAP, l’impact positif des précipitations tant attendues sur la région, le plan régional agricole ainsi que l’état d’avancement de la station de dessalement de l’eau de mer, destinée à l’irrigation de la plaine de Chtouka.

1.La hausse considérable des retenues de barrages à Souss-Massa est-elle suffisante pour sauver la saison agricole ?

La région de Souss-Massa a connu environ cinq années consécutives de sécheresse. Ses ressources hydriques étaient au plus bas niveau avant les précipitations qui ont intéressé le Royaume depuis fin novembre dernier.

Au 2 octobre dernier, un jour avant la décision relative aux coupures d’eau dans le Grand Agadir, le taux de remplissage des barrages de la région de Souss-Massa était de l’ordre de 12,3%, soit un des taux les plus bas. Sur une capacité totale de 731,4 Mm3, les huit principaux barrages de la région disposaient à peine d’une réserve de 90,2 Mm3.

Actuellement, lesdits barrages affichent un taux de remplissage de 35,84% , soit une réserve d’eau de 261,88 Mm3 . Youssef Ibn Tachfine est rempli à hauteur de 27,30%, celui d’Abdelmoumen à 17,90%, Aoulouz à 68,11% et Moulay Abdellah à 33,20%. Imi El Kheng (d’une capacité totale de 9,75 Mm3) et Mokhtar Soussi (39,8 Mm3) sont, eux, remplis à plus de 100% et sont donc en déversement naturel. Ahl Souss est quasi totalement rempli (99,60%).

Ces précipitations sont venues sauver la saison agricole qui a été fortement menacée. L’amélioration des retenues des barrages a surtout soulagé les agrumiculteurs du réseau du périmètre d’El Guerdane, dont l’alimentation en eau d’irrigation a été suspendue le 7 octobre dernier, à cause du grand stress-hydrique.

En effet, sur une superficie agrumicole nationale d’environ 130.000 ha, la région de Souss-Massa en détient plus de 40.000 ha, soit 31%.

La production d’agrumes pour cette saison est d’environ 560.000 tonnes, dont 400.000 tonnes d’agrumes devraient être exportées au titre de cette saison. “Les premiers envois ont déjà eu lieu (environ 271.000 tonnes) soit une hausse de 54% par rapport à l’année précédente.

En ce qui est des 22.000 hectares de primeurs cultivés à Souss-massa, une production de 1.500.000 tonnes est prévue , dont 900.000 tonnes sont destinées à l’exportation.

2.Qu’en est -il du nouveau plan régional agricole ?

Le nouveau Plan agricole régional (PAR) rassemble 215 projets inscrits dans le cadre de la stratégie Génération Green. Il ciblera quelque 308.735 agriculteurs.

Il prévoit aussi l’accès de 40.000 familles à la classe moyenne agricole et la création de 892 nouvelles coopératives de manière à ce que les groupements et unions agricoles devront passer de 1.919 structures en 2019 à 3.112 en 2030.

Le plan compte renforcer 23 filières agricoles, dont 18 activités dédiées à la production végétale et 5 filières animales. La valeur des exportations devrait, quant à elle, atteindre 7,9 MMDH.

3.Le dessalement d’eau de la mer est l’une des solutions pérennes pour faire face au stress hydrique. A quel moment la station tant attendue, destinée à l’irrigation agricole de la plaine de Chtouka, sera elle opérationnelle ?

Les travaux de construction de cette station sont achevés et nous sommes actuellement en phase d’essai. L’objectif étant d’assurer l’irrigation de quelque 15.000 ha, soit 1.300 exploitations agricoles, par le dessalement de l’eau de mer en substitution à l’eau souterraine.

Elle devra, ainsi, réduire la pression sur la nappe phréatique. L’utilisation des eaux souterraines passera de 85 Mm3 par an à 25 Mm3/an, soit une baisse de 70%.