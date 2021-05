Sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques : L’expérience marocaine mise en avant lors d’une rencontre régionale

vendredi, 21 mai, 2021 à 22:33

Rabat – Le directeur général de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Khammar Mrabit a mis en avant l’expérience marocaine dans le développement et le renforcement du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, à l’occasion de la douzième réunion des Autorités réglementaires nucléaires arabes, tenue récemment.

Intervenant à cette rencontre, organisée à distance, mardi dernier, par le Réseau des autorités réglementaires nucléaires arabes (ANNuR) et l’Agence arabe de l’énergie atomique (AAEA), M. Mrabit a également partagé l’expérience marocaine dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales dédiées à la formation théorique et pratique en sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques et à la surveillance radiologique de l’environnement.

Selon un communiqué d’AMSSNuR, M. Mrabit a souligné l’importance de déployer des mécanismes de coopération visant l’échange des expériences et le partage des bonnes pratiques.

Il a, de même, manifesté la volonté et l’engagement d’AMSSNuR à mettre à profit ses acquis et ce, en mettant en œuvre des actions de coopération bilatérale et multilatérale, notamment à travers les réseaux de collaboration, tels que le Forum des autorités réglementaires nucléaires en Afrique (FNRBA), présidé par M. Mrabit, ainsi que les missions d’experts, les stages de formation et les visites techniques et scientifiques, indique le communiqué.

Cette réunion a porté sur des sujets d’importance accrue relatifs au contrôle réglementaire dans les domaines nucléaires et radiologiques et au développement des capacités humaines, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer un haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

Elle a, aussi, identifié les actions concrètes que les États arabes devraient entreprendre en vue d’établir ou d’améliorer leur infrastructure réglementaire nationale, notamment par le biais de l’éducation et de la formation.

En effet, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie arabe pour l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et, en particulier, du plan d’action du projet intitulé Renforcement des cadres réglementaires et législatifs pour les activités nucléaires et radiologiques dans les pays arabes, qui a été approuvé par de hauts responsables de ces pays.

Les objectifs de cette réunion étaient d’évaluer le progrès réalisé par le réseau ANNuR, d’estimer les besoins actuels et futurs des autorités nucléaires arabes, de mettre en place un programme arabe de formation et de qualification des officiers de la sûreté radiologique et d’échanger les bonnes pratiques développées en termes de surveillance radiologique de l’environnement et de la notification rapide.

Cette réunion a, aussi, permis d’échanger des connaissances et des expériences entre les différents pays arabes. Cet esprit de partage favorise, à moyen et à long termes, l’amélioration, le renforcement et l’harmonisation des infrastructures et des cadres réglementaires nucléaires et radiologiques nationaux et vise à soutenir le système mondial de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques.