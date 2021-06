Tanger : Interpellation de 11 individus pour leurs liens présumés avec un réseau international de trafic de drogue (DGSN)

mercredi, 30 juin, 2021 à 15:29

Rabat – Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire ont interpellé, aux premières heures de mercredi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), onze individus, dont deux de nationalité roumaine et un ressortissant albanais en situation irrégulière au Maroc, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogue.

Les suspects ont été interpellés lors d’une opération sécuritaire menée dans une villa résidentielle de l’une des stations touristiques aux environs de Tanger, pour leur implication présumée dans la planification et la préparation d’opérations internationales de trafic de drogue par voies maritimes, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les prévenus étaient en possession de plaques de chira sous formes d’échantillons destinés aux potentiels clients de cette activité criminelle internationale.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette opération ont permis la saisie de cinq véhicules immatriculés au Maroc, dont la régularité est en cours de vérification, ainsi que d’un lot de téléphones portables et de sommes d’argent en monnaies nationales et en devise susceptibles de provenir de cette activité criminelle, selon le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les potentielles ramifications de cette activité criminelle et d’identifier les éventuels complices impliqués dans cette activité aux niveaux local et international, poursuit la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts permanents menés conjointement par la DGSN et la DGST en matière de lutte et de démantèlement des réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.