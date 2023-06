Tanger-Med: saisie de plus de 25.000 comprimés psychotropes (communiqué)

vendredi, 23 juin, 2023 à 13:17

Rabat – Les éléments de la police du port de Tanger Med ont mis en échec, jeudi à minuit, une opération de trafic international de drogue couronnée par la saisie de 25.200 comprimés psychotropes à destination du Maroc depuis l’étranger.

Les minutieuses opérations de contrôle frontalier et de fouille ont permis la saisie de cette cargaison de psychotropes soigneusement dissimulée à l’intérieur de la remorque d’un camion de transport international de marchandises immatriculé au Maroc, immédiatement après son arrivée à bord d’un bateau en provenance d’un port espagnol, et l’interpellation du conducteur du véhicule, un Marocain de 53 ans, indique un communiqué de la Direction Générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les éventuelles ramifications locales et internationales de cette activité criminelle trans-frontalière et interpeller tous les individus impliqués dans cette affaire.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses déployés par les différents services de la DGSN dans la lutte contre le trafic international de drogues, notamment les psychotropes.