Accord de jumelage et de coopération entre les fédérations de cyclisme marocaine et française

mardi, 22 janvier, 2019 à 18:29

Casablanca – Un accord de jumelage et de coopération entre la Fédération Royale Marocaine de cyclisme (FRMC) et son homologue française a été signé, mardi à Casablanca, en consécration des liens distingués entre les deux instances et des excellentes relations entre les deux pays.