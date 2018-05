Al Mustapha Razine : un footballeur marocain animé d’une ambition qui l’a amené à tâter du ballon en Uruguay

lundi, 28 mai, 2018 à 13:18

Par Abdelkarim CHAMSSI.

Buenos Aires – Depuis l’âge de dix ans, le footballeur marocain Al Mustapha Razine (21 ans) est animé d’une ambition qui l’a poussé à saisir toutes les opportunités et à accumuler diverses expériences susceptibles, selon lui, de l’aider à atteindre ses objectifs et à réaliser son rêve de jouer un jour pour les grands clubs de football.

Pour voir ce rêve se concrétiser, Razine s’est expatrié au bout du monde à un âge précoce, entamant, ainsi, un long périple de quête d’auto-réalisation qui l’a mené de Fnideq à Pékin puis à Montevideo.

Le jeune joueur, qui ne cache pas son souhait de concrétiser son rêve grâce à ses multiples expériences, attribue son passage d’une académie de football locale au Nord du Royaume vers l’Asie puis vers l’Amérique du sud à un pur jeu de circonstances.

En effet, le périple de Razine, un jeune originaire de Fnideq, a commencé avec l’invitation de son oncle maternel, établi à Pékin, à le rejoindre en Chine. Une fois installé dans l’Empire du milieu, le jeune footballeur rejoint un club local, le Zhanjiang Crazy Wolf (quatrième division), où il passe plusieurs années avant de s’engager avec la Casa de Portugal em Macau, un club de Macao qui évolue en deuxième division.

Il y a quelques mois, et plus précisément à la fin d’un match en décembre dernier, un agent sportif uruguayen, qui a suivi la performance de Razine sur le terrain, a approché le jeune joueur et lui a proposé de rejoindre la Juventud de Las Piedras, un club créé en 1935 et qui évolue en deuxième division du championnat uruguayen.

Une fois l’accord conclu entre le footballeur marocain et le Club uruguayen, Razine fait rapidement ses valises pour passer d’un bout à l’autre de la planète devenant ainsi le premier professionnel marocain à évoluer en Uruguay.

Sur le continent sud-américain, le sportif marocain entamera une nouvelle quête d’expériences et de perfectionnement physique. Des ingrédients qu’il espère lui ouvriront les portes d’un club de première division au Maroc ou à l’étranger.

Dans une interview accordée à la MAP, Razine a souligné que l’intégration au sein de son nouveau club s’est opérée en douceur, sans entraves linguistiques ou sensation de dépaysement, et sans grandes difficultés en termes d’entrainement et de jeu pendant le mois de Ramadan.

Razine n’a pas manqué de mettre en relief la passion que vouent les Uruguayens et le reste des peuples d’Amérique latine au football, ainsi que la performance de haut niveau des joueurs locaux et leur persévérance en dépit d’une infrastructure sportive modeste.

Sur ce point, l’unique international marocain en Uruguay a invité ses pairs évoluant au Royaume de tirer profit des installations sportives qu’offre le Maroc pour améliorer leur performance et hisser le niveau du championnat national, toutes divisions confondues.

S’agissant du mois sacré du Ramadan, Razine dit qu’il s’est résigné à passer ce mois sacré en étant privé de l’atmosphère spirituelle qui caractérise ce mois dans les pays arabes et islamiques pour concrétiser le rêve qui l’anime depuis son plus jeune âge.

Le jeune marocain a d’ailleurs révélé que son agent étudie une proposition soumise par un club d’ Andalousie, une expérience qu’il espère lui permettra de rejoindre rapidement un club reconnu du championnat espagnol, à l’instar de plusieurs joueurs marocains qui ont réussi sans difficulté à gravir les marches jusqu’à la première division, pour réaliser finalement ce rêve qu’il caresse depuis de longues années.