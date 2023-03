Rizlen Zouak…Du judo aux MMA, une histoire passionnante!

mercredi, 1 mars, 2023 à 18:48

Par : Idriss TEKKI.

Paris – Elle a brillé de mille feux dans le monde du judo et fut la première femme à représenter le Maroc dans cette discipline lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016. Après une belle et longue carrière de judokate ponctuée de plusieurs titres et médailles aux niveaux européen, africain et arabe, Rizlen Zouak, qui s’est choisie comme surnom “la lionne de l’Atlas”, décide d’opérer un virage extraordinaire pour une championne de sa trempe, afin d’explorer de nouveaux horizons et s’engager dans une nouvelle carrière.