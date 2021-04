Volleyball : La FRMVB adopte ses rapports moral et financier lors de son AGO à Marrakech

mardi, 13 avril, 2021 à 10:10

Des conventions de partenariat avec des associations de la société civile à caractère social et socio-économique ont été signées, lundi à Ouezzane, lors d’une cérémonie présidée par la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali et le gouverneur de la province, Mehdi Chalabi.