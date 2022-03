Genève : Série d’entretiens de M. Ouahbi en marge de la 49è session du CDH

mardi, 1 mars, 2022 à 18:51

Genève – Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a eu une série d’entretiens à Genève, en marge de sa participation au segment de Haut niveau de la 49ème session du Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU.

Ces entretiens, qui se sont déroulés en présence notamment de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, ont été l’occasion de mettre en avant le modèle marocain dans le domaine des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la consolidation de l’édifice démocratique, ainsi que le rôle du Royaume dans la promotion des droits de l’homme au niveau arabe et africain.

M. Ouahbi a ainsi rencontré la ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargée des Droits de l’Homme au Gabon, Erlyne Antonella Ndembet, avec qui il a évoqué les moyens de raffermir davantage la coopération bilatérale et l’échange d’expériences, dans le prolongement des relations excellentes et historiques unissant les deux pays.

Le ministre a eu également des entretiens avec le directeur du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), Thomas Guerber, au cours desquels les deux parties se sont réjouies de la qualité de coopération entre le Royaume et le Centre dans le cadre du Programme Maroc du DCAF.

Le ministre a saisi cette occasion pour mettre en relief les avancées enregistrées au Maroc sur différentes questions ayant trait au domaine des droits de l’homme, soulignant les mutations importantes que connait le Royaume, notamment en ce qui concerne la gouvernance sécuritaire, le système pénal et les procédures juridiques et judiciaires.

M. Ouahbi s’est entretenu par la suite avec la directrice générale de l’Organisation Internationale de Droit du Développement (IDLO), Jan Beagle, axée sur les perspectives et les moyens à mettre en œuvre pour développer les relations entre le secteur de la Justice au Maroc et l’IDLO.