Covid-19: M.El Otmani met en garde contre la diffusion d’informations “fausses, inexactes et erronées”

jeudi, 27 février, 2020 à 16:56

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a mis en garde, jeudi, contre la diffusion d’informations “fausses, inexactes et erronées” concernant la propagation du Covid-19, soulignant que jusqu’à présent “aucun cas de ce virus n’a été enregistré au Royaume” comme indiqué par les communiqués successifs du ministère de la Santé.

Intervenant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, M. El Otmani a déclaré que les informations inexactes (concernant la propagation du coronavirus dans le Royaume) sèment la panique et portent préjudice aux citoyens et à leurs intérêts, ainsi qu’à la continuité de leur travail et du service public”, ajoutant que leur dissémination est “totalement inadmissible”

Les informations doivent être vérifiées auprès des autorités compétentes, a-t-il indiqué, ajoutant que le Royaume dispose d’un “système national de surveillance et de contrôle et le ministère de la Santé demeure le seul interlocuteur autorisé à fournir des informations relatives à ce nouveau virus, en expansion dans le monde” étant donné que ce département dispose de “comités et de cellules spécialisés de suivi et de prise des dispositions nécessaires”.

Il existe un comité spécial supérieur de suivi et d’observation qui suit de près l’évolution de la situation et regroupe divers intervenants, tant civils que militaires”, a fait savoir le chef de gouvernement, ajoutant qu’une commission technique, composée d’experts et de chercheurs de haut niveau en physiologie, suit tout ce qui concerne le côté médical et technique, ainsi que l’évolution du virus aux niveaux international et régional”.

Selon M .El Otmani, “les mécanismes de suivi adoptés se sont avérés efficients et efficaces et évoluent constamment conformément aux normes internationales”.

A cet égard, il a fait état d’un bon suivi et surveillance de la situation, soulignant toutefois la nécessité de prendre les précautions nécessaires “sans exagération ou sentiment de panique face à toute sorte de nouvelle”.

A cet égard, le chef du gouvernement a incité les citoyens à agir “‘d’une manière positive étant donné que les autorités compétentes traitent les cas suspects rapidement et font le nécessaire pour les isoler et effectuer les analyses requises”, précisant que tous les cas suspects d’infection ont été testés négatifs.

Depuis le découverte du virus en Chine et “sur Instructions de SM le Roi, toutes les précautions nécessaires ont été prises, conformément aux normes internationales et en coordination avec les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé, dans les aéroports et au niveau des points d’entrée terrestres et maritimes pour que cette maladie ne s’infiltre pas dans notre pays”, a-t-il indiqué.

Et d’ajouter qu’à travers son portail et ses réseaux sociaux, le ministère de la Santé fournit en permanence des actualités liées à l’évolution du virus, des outils de prévention nécessaires et des conseils, comme se laver régulièrement et fréquemment les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuements, éviter les contacts étroits avec les personnes présentant des symptômes respiratoires et contacter les autorités médicales en cas de suspicion.

Afin d’assurer une communication continue avec les citoyens concernant le virus, M.El Otmania évoqué le lancement d’une ligne de communication économique, la ligne verte “Allô Yakada”, pour recevoir leurs appels, répondre aux questions ou vérifier certains cas ou pour toute autre information.

M.El Otmani n’a pas manqué de saluer les services de santé et de sécurité chargés du suivi, ainsi que le retour réussi des Marocains de Wuhan à la suite d’Instruction directes de SM le Roi.

Ces Marocains avaient passé la période d’observation médicale dans deux centres de santé en prenant toutes les précautions nécessaires, a-t-il indiqué, notant que ce processus “s’est déroulé en toute sécurité” et avec “succès” puisque les personnes concernées sont rentrées auprès de leurs familles car elles n’étaient pas infectées par le coronavirus.

M. El Otmani a en outre exprimé ses remerciements à SM le Roi et aux cadres sanitaires, médicaux et de sécurité, saluant la coopération des rapatriés, de leurs familles et des partenaires qui ont contribué au succès de ce processus.