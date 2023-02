Dakhla: M. Bensaid visite des infrastructures culturelles et de jeunesse

dimanche, 5 février, 2023 à 16:23

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé samedi soir à Agadir, la cérémonie de remise des prix de la sixième édition du Salon Halieutis simultanément à la deuxième édition des Trophées de l’innovation des industries halieutiques, en présence de la Directrice Générale de l’Office National des Pêches (ONP) et présidente de l’association du Salon Halieutis, Amina Figuigui.