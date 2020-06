Le département du chef du gouvernement reçoit 23 mémorandums au titre du dialogue national sur la prochaine étape

mardi, 16 juin, 2020 à 23:55

Rabat – Le Département du chef du gouvernement a reçu 23 mémorandums riches en évaluations et propositions au titre du dialogue national sur la prochaine étape (post covid-19), a souligné mardi à Rabat le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

En réponse à une question centrale lors de la séance mensuelle des questions de politique générale, tenue mardi à la Chambre des conseillers, M. El Otmani a indiqué que les réunions qu’il a tenues avec des ministres, partis politiques, centrales syndicales, chambres professionnelles et un certain nombre d’associations professionnelles ont constitué une étape importante dans le cadre de l’élaboration d’un dialogue national sur la phase actuelle et future, notant que le département du chef du gouvernement a reçu 23 mémorandums riches en évaluations et propositions, émis par 27 instances.