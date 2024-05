Colloque scientifique international mercredi à Rabat en hommage au conservateur de la Bibliothèque Royale Hassaniya, Ahmed Chaouqui Binebine

lundi, 20 mai, 2024 à 21:17

Rabat – La Rabita Mohammadia des Oulémas organise, mercredi à Rabat, un colloque scientifique international en hommage au conservateur de la Bibliothèque Royale Hassaniya, Ahmed Chaouqui Binebine.

Placée sous le thème “Les contributions scientifiques du Dr. Ahmed Chaouqui Binebine et son leadership au service du manuscrit arabe”, cette conférence internationale célèbre le conservateur de la Bibliothèque Royale Hassaniya, ses apports scientifiques au patrimoine marocain manuscrit, ainsi que ses contributions pour faire connaître l’identité culturelle marocaine et mettre en avant la place du livre dans la civilisation marocaine, indique un communiqué de la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Ce colloque, qui se tiendra au siège de la Rabita Mohammadia des Oulémas mercredi à partir de 10h00, verra la participation d’universitaires, d’experts et de spécialistes du manuscrit arabe et des études islamiques et humaines, souligne le communiqué.