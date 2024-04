Enseignement supérieur: M. Miraoui s’entretient à Paris avec son homologue française

lundi, 22 avril, 2024 à 17:08

Paris – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a eu, lundi à Paris, des entretiens avec la ministre française de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, axés sur l’examen de questions d’intérêt commun et des moyens de raffermir la coopération bilatérale.