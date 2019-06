L’adaptation des conditions des examens certifiants aux enfants en situation du handicap, une mise en oeuvre de leur droit constitutionnel

jeudi, 27 juin, 2019 à 17:13

Rabat – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani s’est félicité des efforts déployés pour l’adaptation des conditions des examens certifiants aux enfants en situation du handicap, soulignant que cette mesure vient rendre justice et mettre en oeuvre un droit constitutionnel de cette frange de la société.

S’exprimant à l’ouverture jeudi de la réunion du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a relevé que cette mesure a permis à ces enfants de passer les examens dans des conditions idoines garantissant leur droits, rappelant le lancement officiel mercredi du programme national de l’éducation inclusive des enfants en situation de handicap.

Il a aussi indiqué que les résultats obtenus notamment au niveau du baccalauréat prouvent que ces mesures d’adaptation étaient efficientes et équitables, ajoutant que le programme national de l’éducation inclusive des enfants en situation de handicap adoptera des normes internationale en vue d’assurer l’équité à ces enfants et permettre leur insertion dans le système d’enseignement.

M. El Otmani a en outre insisté sur l’importance de former les enseignants et éducateurs et de garantir tous les moyens nécessaires à même de permettre l’insertion de ces enfants, rappelant l’intérêt accordé par SM le Roi à cette question, ainsi que la place qu’elle occupe dans le programme gouvernemental.

IL a, à cet égard salué l’action menée par plusieurs départements dont ceux de l’Education nationale, de la famille et de la solidarité et le ministère chargé des droits de l’Homme, qui a prévu dans le plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme, un article dédié aux personnes en situation du handicap, ainsi que le ministère de l’Intérieur qui fournit des efforts en faveur de cette frange de la société à travers l’Initiative nationale pour le développement humain.

Il a aussi mis en avant l’importance du partenariat avec la société civile, saluant ses efforts dans ce domaine.