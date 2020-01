Le Maroc ambitionne de disposer d’une industrie énergétique

lundi, 13 janvier, 2020 à 12:30

Abou Dhabi – Le Maroc à l’instar des pays en développement et émergents veut une transition de simple producteur de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable à un partenaire de pays et de grandes compagnies internationales disposant de l’industrie énergétique, a indiqué dimanche à Abou Dhabi, Abdelaziz Rabbah, ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement.

Ainsi, il est indispensable d’impliquer la recherche scientifique et la création de l’industrie des équipements énergétiques en partenariat avec les pays en développement, a souligné M. Rabbah lors de 10ème Assemblée Générale de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA), mettant en avant la politique tracée par le Maroc en la matière.