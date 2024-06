Mer Morte: Ouverture de la Conférence internationale de haut niveau sur l’aide humanitaire urgente à Gaza, avec la participation du Maroc

mardi, 11 juin, 2024 à 11:03

Mer Morte (Jordanie) – Les travaux de la Conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Gaza se sont ouverts mardi dans la région de la Mer Morte (40 km au sud d’Amman), avec la participation du Maroc.

SM le Roi Mohammed VI est représenté à cette Conférence, qui se tient à l’initiative conjointe de la Jordanie, de l’Egypte et des Nations-Unies, par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La conférence est marquée par la présence notamment du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de chefs d’Etat et de gouvernement représentant plus de 75 pays, et de représentants d’organisations humanitaires et d’institutions financières internationales, selon les organisateurs.

Intitulée “Appel à l’action: Aide humanitaire urgente pour Gaza”, la Conférence a pour objectif d’identifier les moyens de renforcer la réponse de la communauté internationale à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza.

Les participants devront également se pencher sur les mécanismes et mesures efficaces pour parvenir à une réponse collective et coordonnée à la situation humanitaire à Gaza et à un consensus sur des mesures pratiques pour répondre aux besoins immédiats sur le terrain.

Il s’agit aussi d’accélérer le processus de fourniture et d’acheminement de l’aide humanitaire vitale à Gaza, de manière immédiate, suffisante et durable, d’identifier les besoins opérationnels et logistiques à cet effet et de créer les conditions propices à l’acheminement de l’aide et à la protection des civils à Gaza.

A cet effet, trois sessions des groupes de travail sont à l’ordre du jour, axées sur ”l’acheminement d’une aide humanitaire à Gaza adaptée aux besoins”, “Surmonter les difficultés liées à l’acheminement de l’aide humanitaire et à la protection des civils à Gaza” et “Priorités d’un relèvement rapide à Gaza”.