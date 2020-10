Le ministre italien des AE salue la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité impulsée par SM le Roi Mohammed VI

mercredi, 7 octobre, 2020 à 20:32

Rome – Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Luigi Di Maio a salué, mercredi, “la dynamique d’ouverture, de progrès et de modernité” impulsée par SM le Roi Mohammed VI.

«Le ministre italien a salué le cap fixé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, dans une dynamique d’ouverture de progrès et de modernité, à travers la conception d’un modèle de développement adapté et rénové et la promotion d’une régionalisation avancée», lit-on dans le Communiqué Conjoint rendu public à l’issue de la visite officielle effectuée, ce mercredi à Rome, par le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita à l’invitation de son homologue italien.

Constatant « la profondeur et la qualité des liens d’amitié et de respect mutuel qui unissent le Maroc et l’Italie, ainsi que la dynamique positive des relations bilatérales», les deux ministres, poursuit la Déclaration Conjointe, «se sont félicités de la perspective du Partenariat Stratégique Multidimensionnel entre le Maroc et l’Italie et ont convenu, à ce titre, de mettre en place des mécanismes de dialogue et de coopération adaptés, en l’occurrence un Conseil de partenariat au niveau ministériel et des Comités de coopération sur les questions prioritaires».

Les parties, indique la même source, «ont confirmé leur engagement à approfondir la collaboration économique et commerciale entre les deux pays, instrument de croissance pour le bien-être et les relations amicales entre les deux pays ».

A cet égard, ils ont “confirmé leur intention d’organiser dans les meilleurs délais un business forum pour faciliter les contacts et les accords entre les entreprises et les institutions économiques des deux pays”.

MM. Bourita et Di Maio «ont relevé avec une appréciation mutuelle les contributions importantes des communautés des deux pays en termes d’apport économique, culturel et humain, et en tant qu’acteurs agissants de la coopération maroco-italienne et facteur de rapprochement entre les deux pays».

Ils «se sont félicités du soutien de l’Italie au processus de mise en œuvre du Statut Avancé dont jouit le Maroc dans ses relations avec l’Union Européenne, ainsi qu’au suivi du plan d’action Maroc-UE » et ont convenu de «continuer à œuvrer pour le renforcement du partenariat privilégié entre le Maroc et l’UE dans le cadre d’une vision stratégique ambitieuse».

Les deux ministres, souligne la Déclaration Conjointe, «ont réaffirmé l’opportunité que les accords signés sur la coopération judiciaire et pour la réadmission des personnes en situation irrégulière entrent bientôt en vigueur, conscientes de l’importance de ces instruments pour une coopération bilatérale plus large et plus efficace dans les domaines de la justice et sécuritaire».

Ils se sont félicités, à cet égard, de la conclusion de la Convention d’entraide en matière de justice pénale dont la signature interviendra très prochainement, ajoute la même source.