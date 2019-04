La politique africaine du Maroc sous la conduite de SM le Roi plaçant le citoyen africain au cœur de l’action africaine commune, réitérée à Addis-Abeba

jeudi, 4 avril, 2019 à 14:50

Addis-Abeba – Le ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle, Mohamed Yatim, a réaffirmé, jeudi à Addis-Abeba, la politique africaine du Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, plaçant le citoyen africain au cœur de l’action africaine commune.

Le ministre qui intervenait devant la 3eme réunion ministérielle du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l’emploi (STC-SDLE-3) de l’Union africaine, a souligné que cette stratégie vise, entre autres, la promotion d’investissements stratégiques aux niveaux national et régional en vue de promouvoir et consolider le développement social et partant créer des opportunités d’emplois en Afrique.

Le ministre qui préside la délégation marocaine tripartite aux travaux de cette session en présence de l’Ambassadeur Représentant du Royaume auprès de l’Union africaine et la CEA, Mohammed Arrouchi, a souligné que cette réunion de par sa composition tripartite, est à même de trouver des solutions et approches pour répondre aux préoccupations et défis qui marquent les relations du travail à l’heure actuelle.

Cette session coïncide avec la célébration du centenaire de l’Organisation Internationale du Travail et l’Afrique doit dire son mot à cette occasion à travers une action commune et en partenariat avec les hommes d’affaires et les représentants des salariés, pour relever les défis du travail et de l’emploi, a soutenu M. Yatim.

Les relations entre les pays africains doivent être basées sur la coopération, le respect mutuel et le principe gagnant-gagnant, comme l’illustrent plusieurs accords stratégiques signés récemment par le Maroc avec plusieurs pays africains et qui tiennent compte des derniers développements intervenus dans les domaines technologique et numérique, les changements climatiques et les mutations que connait le monde au niveau de la composition démographique, a ajouté M. Yatim.

Le ministre a assuré que le Maroc a mis en place une stratégie nationale de l’emploi qui se base sur des orientations de base visant notamment la promotion des postes d’emploi, l’adéquation du système de l’éducation et de la formation avec les exigences du marché de l’emploi, le soutien de la médiation et la promotion de la dimension régionale en matière d’emploi.

Il a aussi indiqué que la question de l’emploi est un domaine qui relève de la responsabilité de l’ensemble des départements gouvernementaux et aussi des acteurs économiques et sociaux qui se doivent aussi de concevoir des initiatives encourageant l’auto-emploi, la création de petites et moyennes entreprises et la promotion de l’intégration économique, tout en focalisant sur le développement des compétences et l’apprentissage des langues étrangères.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement s’attèle à la promotion du système de protection sociale à travers la généralisation de la couverture du régime de couverture sociale et la diversification des services rendus dans ce domaine, ajoutant que l’exécutif s’emploie actuellement à la mise en place de la couverture sanitaire et sociale au profit des travailleurs indépendants et des non-salariés exerçant une activité professionnelle libre.

Placée sous le thème: «Elimination de la pauvreté grâce à des investissements stratégiques aux niveaux national et régional pour le développement social, le travail et l’emploi en Afrique», cette session réunit les ministres en charge du développement social, du travail et de l’emploi, les partenaires sociaux, les communautés économiques régionales, les experts gouvernementaux responsables des secteurs concernés, les communautés économiques régionales, les organisations panafricaines, l’OCDE et autres organisations internationales, y compris les agences des Nations Unies, œuvrant dans le domaine.

Cette session se penchera notamment sur le rôle des investissements stratégiques et du renforcement d’institutions clés en tant que catalyseurs de la planification, de la mise en œuvre des politiques et de la responsabilisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et du Programme de développement durable 2030.