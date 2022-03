La Chambre des Représentants participe à la session ordinaire du Parlement andin

mardi, 1 mars, 2022 à 23:33

Rabat – La Chambre des Représentants a pris part aux travaux de la 1ère session ordinaire au titre de 2022 du Parlement de la Communauté andine des Nations, tenue à Bogota du 28 février au 2 mars courant.

La délégation de la Chambre des Représentants a été formée par les deux membres de la section parlementaire nationale auprès de cette institution régionale, à savoir les députés Fatine El Ghali du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) et Mohamed Touimi Benjelloun du groupe du Parti authenticité et modernité (PAM).

Selon un communiqué de la Chambre, cette participation s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des travaux du Parlement andin, en vue de renforcer les liens d’amitié avec les représentants des peuples des pays andins et approfondir la communication parlementaire avec cette région du monde.

La délégation marocaine a participé aux travaux de la session plénière et aux réunions des commissions permanentes, en premier lieu la commission de la politique extérieure et des relations parlementaires, a souligné le communiqué.

En marge de cette participation, les membres de la délégation parlementaire ont tenu une rencontre avec le président du Parlement andin, Juan Pablo Letelier Morel, durant laquelle ils ont passé en revue les progrès réalisés par le Royaume du Maroc dans les différents domaines grâce à la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI, y compris en ce qui concerne les axes du Nouveau modèle de développement, comme la généralisation de la couverture médicale, le renforcement de l’Etat social et le respect des droits de l’Homme et des droits des femmes.

L’accent a été également mis sur les avancées en cours dans les provinces du sud du Royaume, à travers l’investissement commercial et économique et le renforcement des infrastructures, a indiqué la même source, ajoutant que la rencontre a été une occasion pour dénoncer l’ensemble des pratiques inhumaines et les violations graves perpétrées par le «polisario».

Par ailleurs, la délégation a mis en exergue les aspirations et les enjeux actuels et futurs que partagent le Parlement marocain et le Parlement andin, notamment ceux liés à la migration, la justice et la violence à l’égard des femmes.

Elle a souligné, à cet égard, que le Royaume appuiera toujours l’ensemble des causes de la région des Andes, le Maroc étant, par sa position géographique stratégique, une passerelle pour la coopération entre l’Amérique, l’Afrique et le Monde arabe.

La délégation a, en outre, mis la lumière sur la position officielle du Royaume concernant la crise russo-ukrainienne, soutenant l’intégrité territoriale et l’unité nationale de tous les Etats membres des Nations Unies et restant attachée au principe de non-recours à la force pour le règlement des différends.

De son côté, M. Letelier Morel a salué les avancées réalisées par le Royaume du Maroc dans tous les domaines, ainsi que la solidité des liens historiques entre les pays de la Communauté andine et le Maroc, affirmant la volonté du Parlement andin de développer les relations mutuelles.

Il a également réitéré son soutien inconditionnel à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

La délégation parlementaire a aussi tenu des rencontres avec les représentants des délégations du Pérou, de l’Equateur, de la Bolivie et du Chili.

A noter que le Parlement de la Communauté andine est une organisation parlementaire fondée en 1979, à laquelle le Parlement marocain a adhéré en tant que membre observateur en 1996.

Cette organisation, qui compte 25 membres élus à raison de 5 membres par pays (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Chili), œuvre pour l’harmonisation des législations et l’accélération de l’intégration des pays de cette communauté.