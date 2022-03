L’expérience réussie du Maroc dans la lutte contre la Covid-19 mise en exergue à Kigali

jeudi, 10 mars, 2022 à 17:08

Kigali – L’expérience réussie du Maroc en matière de lutte contre la Covid-19 a été mise en exergue lors de la 77ème session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA), dont les travaux ont été lancés jeudi dans la capitale rwandaise, Kigali.

Le Maroc est représenté à cette réunion de deux jours, qui rassemble plus de 120 délégués représentant 41 parlements africains, par une délégation composée des députés Cherkaoui Znaidi et Nadia Bouzendoua, du conseiller Khalihenna El Karch, coordinateur de la Confédération démocratique du travail et de Rachida El Alaoui, chargée de la coopération internationale à la Chambre des représentants.

Intervenant à cette occasion, Mme Bouzendoua a exposé l’expérience pionnière du Royaume dans la lutte contre le coronavirus, soulignant que “le Maroc a mis en place une stratégie globale et multidimensionnelle axée sur une vigilance proactive et une coopération accrue avec les partenaires internationaux”.

Cette stratégie réussie a conduit à une baisse notable des cas d’infection dans le Royaume, a-t-elle relevé, passant en revue les chantiers et programmes à dimension solidaire mis en place par le Maroc dès le début de l’épidémie.

La députée marocaine a, en outre, insisté sur l’importance d’une “vraie unité africaine” en vue de favoriser une action commune à même de promouvoir le secteur de la Santé et réduire le taux de la vulnérabilité.

Pour accélérer la reprise économique post-Covid, elle a appelé à l’ouverture des frontières entre tous les pays du continent et à la création d’une zone de libre-échange performante afin de tirer parti des échanges commerciaux et de l’intégration économique régionale.

Par ailleurs, la délégation marocaine a tenu des réunions avec plusieurs délégations parlementaires africaines, au cours desquelles elle a présenté les nombreuses initiatives lancées par le Royaume, en exécution des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour faire face à la pandémie de la Covid-19, évoquant notamment la création du Fonds spécial de gestion de la pandémie pour soutenir les secteurs et entreprises affectés et l’adoption de la loi-cadre relative à la généralisation de la protection sociale.

La délégation marocaine a exprimé, au cours de ces réunions, la disposition du Royaume à partager son expérience avec les pays africains en matière de gestion et de lutte contre la pandémie, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Selon l’UPA, cette session sera l’occasion de partager les meilleures pratiques en matière de riposte contre la pandémie de la Covid-19, de promotion de la bonne gouvernance et des innovations, de la reprise économique post-Covid ainsi que la mise en œuvre de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

A l’ordre du jour de cette session, figurent notamment l’examen par les délégués de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la Conférence des Présidents et les comptes de gestion vérifiés des exercices 2020 et 2021.