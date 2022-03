M. Mayara s’entretient avec le premier ministre mauritanien

vendredi, 11 mars, 2022 à 20:31

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers Naama Mayara s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Bilal Messoud, qui a coprésidé, plus tôt dans la journée, aux côtés du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, les travaux de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment à la lumière de la dynamique croissante qu’elles connaissent dans les différents domaines, grâce à la sollicitude particulière des Chefs d’Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

A cette occasion, les deux parties ont salué “le succès qui a entouré la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne, dont les travaux ont été sanctionnés par la signature de 13 conventions de coopération et mémorandums d’entente à même d’imprimer une forte impulsion à plusieurs domaines de coopération entre les deux voisins”, ajoute la même source.

MM. Ould Bilal Messoud et Mayara ont également insisté sur l’importance d’accompagner les relations bilatérales moyennant un appui parlementaire “en intensifiant la coopération et consolidant la coordination entre les institutions législatives des deux pays, de sorte à renforcer le rapprochement entre les deux peuples et à raffermir les liens économiques et commerciaux” entre Rabat et Nouakchott.