M. Talbi El Alami : Le partenariat entre le Parlement du Maroc et l’APCE est “exemplaire”, “fructueux” et “responsable”

jeudi, 16 mars, 2023 à 15:27

Marrakech – Le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami, a qualifié, jeudi à Marrakech, le partenariat entre le Parlement du Maroc et l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) d'”exemplaire”, “sincère, “sérieux”, “responsable” et “fructueux”.

Intervenant à l’ouverture des travaux de la réunion de la Commission de questions sociales, de la santé et du développement durable relevant de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, M. Talbi Alami, a réitéré la fierté de la Chambre des Représentants, du partenariat exemplaire, sincère, sérieux, responsable et fructueux qui existe entre le Parlement du Royaume et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à même de préserver la démocratie et à appuyer le partenariat entre le Maroc et le Conseil de l’Europe, et entre le Maroc et les membres du Conseil dans les cadres bilatéraux.

M. Talbi El Alami, a relevé que le statut de partenaire pour la démocratie dont jouit le Parlement marocain auprès de l’APCE depuis 2011, le fait que le Maroc soit le premier partenaire pour la démocratie du Conseil de l’Europe dans la démocratie locale et la Feuille de route 2022-2025, qui est le cadre stratégique de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Royaume, “sont un gage de confiance mutuelle et de la profondeur des liens entre le Maroc et le Conseil, fondés sur les intérêts mutuels, et notamment sur le respect mutuel et les valeurs que nous partageons”.

Dans ce cadre, il a renouvelé l’engagement de la Chambre des Représentants dans cette dynamique positive et l’importance de sa continuité, sur la base de la confiance, la loyauté et le partenariat, saluant, au passage, les efforts des autorités politiques du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour renforcer ces partenariats, y compris le Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc et les responsables des programmes de coopération technique entre le Parlement marocain et l’APCE.

M. Talbi El Alami a, par ailleurs, rappelé que le Royaume a déployé de grands efforts pour sauvegarder et faire respecter tous les droits, notamment les droits fondamentaux de l’Homme. “Si nous ne revendiquons pas la gloire du leadership dans notre entourage proche et lointain, nous sommes tout de même fiers que ce que nous avons accompli et ce que nous accomplissons aient été faits sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sachant que le Souverain demeure soucieux d’assurer l’autonomisation politique, économique et sociale de l’ensemble des citoyens et citoyennes”, a-t-il expliqué.

“Le pluralisme politique et culturel, ainsi que la liberté d’opinion et d’expression font partie de notre tissu social et des caractéristiques de notre essence “, a-t-il dit, faisant savoir que la protection sociale et la couverture médicale, en tant que chantiers sociaux, ont permis en peu de temps à 23 millions de citoyennes et citoyens de bénéficier d’une couverture médicale, s’ajoutant aux millions de marocains qui jouissent dudit droit.

Quant au droit à un logement décent, M. Talbi El Alami a indiqué que ce droit fait l’objet de multiples politiques publiques depuis plus de trois décennies qui permettent à des centaines de milliers de familles d’obtenir un logement convenable, subventionné par l’État.

“En ce qui concerne les efforts de notre pays pour réduire les facteurs provoquant le déséquilibre climatique, la communauté internationale est témoin de l’efficience des politiques menées par le Royaume pour une économie verte, la production d’énergie à partir de sources non polluantes et la mobilisation de l’eau”, s’est-il félicité, faisant savoir que ces programmes couvrent l’ensemble du territoire national de Tanger à Dakhla et s’étendent à plus de 15 pays africains.

L’ordre du jour de la cette rencontre, de deux jours, comprend l’adoption des projets de procès-verbaux des réunions précédentes, tenues à Strasbourg, et la détermination de la date et du lieu des prochaines sessions.

Les participants à ce conclave discuteront également de certaines questions relatives à “la sauvegarde de la démocratie, des droits et de l’environnement dans le commerce international”, “l’urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins de santé”, ” la transition énergétique durable”, “le droit au logement” et d’autres thèmes inscrits à l’ordre du jour.