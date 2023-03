Marrakech : Ouverture de la réunion de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable de l’APCE

jeudi, 16 mars, 2023 à 22:51

Marrakech – Les travaux de la réunion de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable relevant de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) se sont ouverts, jeudi à Marrakech, avec la participation de parlementaires de l’APCE, de parlementaires marocains, de représentants gouvernementaux, d’experts ainsi que d’autres personnalités.

L’ordre du jour de la cette rencontre de deux jours comprend l’adoption des projets de procès-verbaux des réunions précédentes tenues à Strasbourg, et la détermination de la date et du lieu des prochaines sessions.

Les participants discuteront également de certaines questions relatives à “La sauvegarde de la démocratie, des droits et de l’environnement dans le commerce international”, à l'”Urgence de santé publique : la nécessité d’une approche holistique du multilatéralisme et des soins de santé”, à la “Transition énergétique durable”, au “Droit au logement”, outre d’autres thèmes inscrits à l’ordre du jour.

En marge de la réunion de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, le Réseau des parlementaires de référence pour un environnement sain relevant de l’APCE tiendra une réunion de deux jours (17-18 mars), qui sera marquée par la présentation de l’expérience marocaine en matière d’accès à l’eau potable et l’échange de points de vue sur les énergies propres et l’évolution du Royaume dans ce domaine.

Cette rencontre comprendra également des ateliers interactifs à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir.

Le Parlement marocain jouit du statut de partenaire pour la démocratie au sein de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe depuis 2011. La Section parlementaire marocaine auprès de l’APCE participe à ses réunions, tout en sachant que le Parlement marocain avait organisé plusieurs évènements en coopération avec l’Assemblée.

Regroupant 46 États européens, L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui est la branche parlementaire du Conseil de l’Europe, est composée de parlementaires représentant les Parlements nationaux des États membres du Conseil de l’Europe.