Proposition de la création du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains (Déclaration de Rabat)

vendredi, 7 juillet, 2023 à 16:14

Rabat – La Conférence sur “La coopération parlementaire africaine dans le contexte des défis actuels” a été sanctionnée vendredi par l’adoption de la “Déclaration de Rabat” qui a proposé la création du Forum des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains.

Les présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains participants à la conférence ont ainsi convenu que le Maroc abrite le Secrétariat général de cette rencontre et en assume la présidence, affirmant que le forum se réunira annuellement pour discuter des questions d’intérêt commun et réaliser le développement durable en Afrique.

Dans une déclaration à la MAP, la Présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des marocains résidant à l’étranger à la Chambre des Représentants, Nadia Bouaida, a affirmé que ce forum constituera un mécanisme de soutien à la diplomatie parlementaire à l’échelle africaine, coordonnant les efforts pour faire face aux multiples défis auxquels le continent est confronté et garantir la durabilité de la dynamique parlementaire.

Dans le même contexte, Mme Bouaida a souligné que cette conférence parlementaire africaine a été l’occasion de discuter et d’examiner les principales questions concernant le continent africain, notamment la sécurité alimentaire, la paix et la sécurité, ainsi que le rôle des commissions des affaires étrangères dans le renforcement de la coopération africaine, soulignant l’importance des parlements africains en tant qu’institutions constitutionnelles, organes législatifs et acteurs de la société pour relever les défis de développement du continent.

L’organisation de ce conférence s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire et de l’engagement du Royaume du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à renforcer la coopération et la solidarité en Afrique.

Cette conférence a été marquée par la participation des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains, de parlementaires, d’experts et de chercheurs, abordant trois sujets principaux liés à la “contribution parlementaire à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique”, aux “défis de la sécurité alimentaire en Afrique” et au “rôle des commissions des affaires étrangères dans le soutien de la coopération africaine commune”.