Le Conseil national du RNI salue l’action du gouvernement dans un contexte marqué par l’impact de la pandémie sur l’économie nationale

dimanche, 12 février, 2023 à 17:52

Rabat – Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué, samedi à Rabat, l’action du gouvernement dans une conjoncture marquée par les répercussions persistantes de la pandémie de Covid-19 qui a produit de profondes transformations, notamment l’inflation et la hausse mondiale des prix des matières premières et des denrées alimentaires, mettant à rude épreuve l’économie nationale.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa session ordinaire, le Conseil national a salué la manière dont le gouvernement a géré cette situation et les mesures qu’il a prises pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens, en augmentant les dotations de la Caisse de compensation mais également en subventionnant un certain nombre de produits de base comme le gaz, la farine, le sucre et l’électricité et en allouant des subventions aux professionnels du transport afin de maîtriser les coûts.

Le communiqué a également cité la mise en place d’une assurance maladie obligatoire gratuite pour près de 4 millions de familles vulnérables, avec une prise en charge à 100% des dépenses de santé dans les hôpitaux, et la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Dans le même contexte, le Conseil national du RNI a fait état de l’augmentation des indemnités familiales, la réduction de l’impôt sur le revenu, la régularisation des avancements gelés pendant deux ans, la révision à la baisse des prix des médicaments, la facilitation de l’accès au logement et l’augmentation du budget des secteurs de la santé et de l’éducation pour atteindre 100 milliards de dirhams.

Il s’agit aussi, selon la même source, du parachèvement de la dynamique de réformes structurelles et du lancement d’une nouvelle génération de chantiers et d’engagements inscrits au programme gouvernemental, selon une approche tenant compte du niveau des attentes et de la nécessité de relever divers défis émergents à l’échelle nationale et internationale.

Le Conseil national du parti a, par ailleurs, encensé “les différentes initiatives gouvernementales qui ont été prises en un temps record et qui ont permis d’enregistrer un bilan d’étape riche, notamment dans les secteurs prioritaires tels que la protection sociale, la santé, l’éducation, l’eau et l’investissement”.

Toujours dans le volet social, le RNI s’est félicité de “l’ouverture d’un véritable dialogue social avec les centrales syndicales pour instaurer un climat de confiance, ce qui a permis au parti, soutenu par une majorité cohérente et solide, de contribuer efficacement à l’édification du Maroc du progrès et de la dignité que SM le Roi appelle de Ses vœux, et de baliser la voie du développement à l’échelle nationale et locale”.

Globalement, la performance du gouvernement s’est caractérisée par “la sérénité et la sagesse, en s’abstenant de verser dans les surenchères qui ne profitent ni au pays ni au citoyen”, a souligné par ailleurs le Conseil, mettant en avant les efforts soutenus déployés par l’Exécutif et le Parlement afin de réunir les conditions nécessaires pour affronter les crises et concrétiser les engagements contenus dans le programme gouvernemental.

Le Conseil a également exprimé sa satisfaction quant aux grandes orientations de la Loi de finances pour l’année en cours, avec sa portée sociale et ses réformes économiques, saluant les mesures pratiques qu’elle a instituées dans le but de consolider les fondements de “l’État social”, lesquelles vont de pair avec les mesures concrètes initiées pour soutenir la reprise économique, dans le droit fil des directives Royales et de l’esprit du programme gouvernemental.

Sur un autre registre, le Conseil national du RNI n’a pas manqué de saluer l’exploit historique de l’équipe nationale de football lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, ainsi que l’excellent travail accompli par les joueurs, le staff technique et administratif et la Fédération Royale Marocaine de Football, se félicitant, dans ce sens, de la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure le sport national en général.