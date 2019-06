Aid Al-fitr: Message de félicitations à SM le Roi du Vice-président de l’Etat des Emirats arabes unis

mardi, 4 juin, 2019 à 22:08

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SA Cheikh Mohammed Bin Rachid Al Maktoum, Vice-Président de l’État des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, à l’occasion de l’Aid Al-Fitr.

Dans ce message, SA Cheikh Mohammed Bin Rachid Al Maktoum exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux au Souverain, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour Sa Majesté le Roi dans la santé et le bonheur et pour la Oumma arabe et islamique dans la gloire et le bien-être.