SM le Roi félicite le président élu du Brésil

mardi, 1 novembre, 2022 à 20:59

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Luiz Inacio Lula da Silva, à l’occasion de son élection président de la République fédérale du Brésil.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Lula da Silva pour la confiance renouvelée placée en lui par le peuple brésilien, lui souhaitant plein succès dans la réalisation des aspirations du peuple à davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi exprime également sa considération pour les relations d’amitié solide et de coopération fructueuse dans tous les domaines unissant le Royaume du Maroc et la République fédérale du Brésil, assurant de Sa volonté d’œuvrer de concert avec M. Lula da Silva pour consacrer le partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays, et de le développer pour répondre aux aspirations communes pour l’intérêt des deux peuples amis et pour contribuer à la consolidation des liens de solidarité et d’intégration Sud-Sud.